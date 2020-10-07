Eşmeahmediye Mahallesi’nde çevre düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Eşmeahmediye Mahallesi’nde bulunan ortak kullanım alanlarının çevre düzenlemesini tamamladı.

Kocaeli’de hayata geçirilen birçok yol, köprü ve kavşak kenarlarındaki alanları çevre düzenlemesiyle yeşillendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarına ortak kullanım alanlarında da devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Eşmeahmediye Mahallesi’nde bulunan ortak kullanım alanları olan Eşmeahmediye Camisi, Eşmeahmediye muhtarlık binası, mahalle parkı ve mahalle fırını çevre düzenlemeleri yapıldı.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, taş duvar ve tel çit ile çevrilen ortak kullanım alanları daha düzenli bir görünüme kavuştu. Mahalle parkının da çevre düzenlemesinin yapıldığı çalışmalarda ayrıca vatandaşların ortak kullanımı için bir de fırın yapımı gerçekleştirildi. Bölge sakinlerinin ekmeklerini ve yöresel yemeklerini yapabilecekleri fırın ile vatandaşların önemli bir ihtiyacı da giderildi. Çalışmalar kapsamında 400 metreküp taş duvar, 100 metre tel çit, 80 metre V kanal yapıldı.

Mahalle sakinleri ortak kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Özellikle çevre düzenlemeleri ve fırın yapımından dolayı memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.