Pandemi süreci Kartepe'deki butik otellere ilgiyi arttırdı

Dünya genelinde etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle her geçen gün ilginin arttığı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan butik oteller, misafirlerine doğa ile iç içe tatil geçirme imkanı sunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sürecinde, şehirler arası geçiş kısıtlamalarının kalkmasının ardından tek katlı butik otellere olan ilgi arttı. Virüs nedeniyle kalabalık otelleri tercih etmeyen tatilcilerin sık sık ziyaret ettiği alanlar arasında ise Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki butik oteller başta geliyor. Kartepe Şirinsulhiye'de bulunan bir butik otel işletmecisi olan Alex Şahin ise, pandemi sürecinde tatilcilerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. Şahin, kısıtlamaları sürecinde evlerinde sıkılan insanların doğa ile iç içe olan butik otellere akın ettiğini, çok katlı oteller yerine doğa ile iç içe bir tatil geçirdiklerini belirtti.

“Pandemi döneminde inanılmaz bir talep aldık”

Pandemi dönemini butik otellerde geçirebilmek için 1 aylık oda ayıranların olduğunu kaydeden Şahin, “Doğa ile iç içe, tek katlı, tamamıyla dağ suyunun direk tesisimize ulaştığı, doğal hayatı yaşayabildiğimiz, organik tatil olarak adlandıracağımız butik bir otelimiz var. Ben bu oteli pandemiden önce satın almıştım. Sonra pandemi geldi. Pandeminin ne olduğunu araştırana kadar telefonlarımız susmak bilmedi. Çünkü insanların bir anda 5 yıldızlı otel veya çok katlı otel kavramından kendilerini soyutlayıp, çatısı bahçesindeki ağaçtan yüksek olmayan otellere yöneldiğini fark etmeye başladık. Pandemi döneminde inanılmaz bir talep aldık. Özellikle yollar açıldıktan sonra pandemi sürecini burada geçirmek için 1 aylık oda ayırtanlar oldu. İnsanların pandemi döneminde butik oteller, doğa otelleri ve bununla birlikte bahçeye kapısı açılan otelleri tercih ettiğini fark ettim. Bu benim için tamamıyla bir tesadüf oldu" dedi.

“Kuşların müzik şölenini dinliyorlar”

Butik otelleri tercih eden vatandaşların doğa ile iç içe bir tatil geçirdiğini dile getiren Şahin, “Otelimiz bütün imkanların ortasında. Sapanca Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktayız. Misafirlerimiz buraya geldiğinde öncelikle oteli yaşıyorlar. Otelin içerisinde nefis bir dağ suyu var. Onunla yıkanıyorlar. Kana kana içiyorlar. Doğanın senfonisini dinliyorlar. Geceleyin bülbüller ötüyor. Ben bülbüllerin gece öttüğünü burada öğrendim. Gerçekten doğanın içerisindeki sansar, gelincik, çakal seslerini burada duydum. Onları dinliyorlar. Kuşların envai çeşidinden bir müzik şöleni dinliyorlar. En önemlisi de dinleniyorlar. Kitaplarını okuyorlar" diye konuştu.

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