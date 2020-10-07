Su tankeri devrildi, sürücü yaralandı

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Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri, devrildi. Yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaza sabah saatlerinde, Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan Suna idaresindeki 41 FD 228 plakalı Başiskele Belediyesi'ne ait su tankeri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Tanker yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durdu. Bacağından yaralanan Gökhan Suna vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tanker, içindeki suyun boşaltılmasının ardından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2020-10-07 11:49:09



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