Depolanan kömürler yandı, firmaya 265 bin lira 'çevre' cezası kesildi (2)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli´nin Dilovası ilçesinde, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi´ndeki firma tarafından kömürlerin depolandığı alanda çıkan yangın söndürüldü. İş makineleriyle kömür yığınları kaldırılarak, su tutulurken, içten içe yanan kömürlerin sönmesi sağlandı. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kömürcüler OSB ve firma yöneticileri ile muhtarlar, OSB içindeki söndürme çalışmalarını inceledi.Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2020-10-07 13:11:19



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