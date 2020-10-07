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Kocaeli’nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak

İHA

Kocaeli’nin ulaşım filosuna 109 yeni nesil otobüs katılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Ekim Perşembe günü yapacağı ihalede 109 otobüs alacak.
Ulaşım için çok yönlü projeleri hayata geçiren ve ‘çevre dostu’ doğalgazlı otobüslerle aynı zamanda konforlu ulaşım hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi filosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek ihale ile farklı kapasite ve özelliklere sahip 109 yeni nesil otobüs alımı yapılacak. 15 Ekim 2020 Perşembe günü açık ihale usulü ile düzenlenecek ihale için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca açılacak ihalede 100 adet doğalgaz yakıtlı, alçak tabanlı solo ve körüklü tip toplu taşıma otobüsü, 70 adeti solo tip en az 80 yolcu, 1 engelli yolcu kapasiteli, 30 adeti körüklü tip en az 135 yolcu, 2 engelli yolcu kapasiteli otobüsler alınacak. Alınacak 100 otobüs Kocaeli genelinde faaliyet gösteren mevcut hatlarda ve yeni açılması planlanan Hat 41 KörfezKartepe Expres hatlarında kullanılacak.
Aynı ihalede 7 adet dizel yakıtlı 12 metrelik uzun yol otobüsü, 2 adet dizel yakıtlı 7,7 10 metrelik uzun yol otobüsü alınacak. Dizel otobüsler Hat 250 “OtogarİzmitDerinceKörfezDilovasıSabiha Gökçen Hava Limanı” ile Hat 250G “Gebze Sabiha Gökçen Havalimanı” güzergahında kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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