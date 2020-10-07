15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı (2)

TACİZCİ KAMERADA
Kocaeli´nin Darıca ilçesinde, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R. (15) adlı kız çocuğunu taciz eden Ebubekir Özgün´nün (39), güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özgün'ün, kaldırımda yürüyen Z.R. ve arkadaşına doğru yürüdüğü, kızın arkasından koşarak, taciz ettiği ve bunu gören kişinin, Ebubekir Özgün´ü kolundan tuttuğu, bu sırada devriye görevinde bulunan polis ekibinin de geldiği anlar yer aldı.
TUTUKLANDI
Öte yandan savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ebubekir Özgün, tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT-Haluk TURGUT
2020-10-07 15:47:04
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.