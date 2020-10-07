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15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı (2)

DHA

15 yaşındaki kızı taciz etti, sağır ve dilsiz numarası yaptı (2)


TACİZCİ KAMERADA
Kocaeli´nin Darıca ilçesinde, kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Z.R. (15) adlı kız çocuğunu taciz eden Ebubekir Özgün´nün (39), güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özgün'ün, kaldırımda yürüyen Z.R. ve arkadaşına doğru yürüdüğü, kızın arkasından koşarak, taciz ettiği ve bunu gören kişinin, Ebubekir Özgün´ü kolundan tuttuğu, bu sırada devriye görevinde bulunan polis ekibinin de geldiği anlar yer aldı. 
TUTUKLANDI
Öte yandan savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ebubekir Özgün, tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT-Haluk TURGUT
2020-10-07 15:47:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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