Makineye giysisini kaptıran fabrika işçisi yaralandı

ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum"

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde trafo fabrikasında, iş makinasına giysisini kaptıran işçi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah 08.30 sıralarında Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak'ta bulunan trafo üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafo fabrikasında çalışan S.M. adlı işçinin giysisi, bir anda çalıştığı makinaya sarıldı. Giysisinin makineye dolanması sonucu yaralanan S.M., olay yerine çağrılan ambulansla, hastaneye kaldırıldı. Yaralanan işçinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri iş kazası hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.