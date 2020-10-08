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Yoğun yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar araçlarını örterek korumaya aldı

İHA

Yoğun yağış uyarısı sonrası sürücüler otoparklara akın etti Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar araçlarını örterek korumaya aldı

Kocaeli'de Afet ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan yoğun yağış uyarısı sonrasında sürücüler, kapalı otoparklarda boş yer bırakmadı. Otoparklarda yer bulamayan sürücüler ise araçlarını korumak için farklı yöntemlere başvuruyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM), Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ile birlikte Kocaeli’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını açıklayarak lodosun kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği uyarı sonrası ise sürücüler araçları için tedbirlerini erken saatte almaya başladı. Bugün beklenilen yoğun yağışta olası dolu yağışı ile araçlarının hasar görmesini engellemek isteyen sürücüler, sabah erken saatlerde kapalı otoparkları doldurdu.
İl genelinde kapalı otoparkların çocuğunun dolması sonrasında ise bazı sürücüler de araçlarını örterek, bazıları da köprü ve bina altlarına park ederek koruma altına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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