Körfez Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda düzenli olarak toplantılar yaparak yol haritasını belirliyor, işçilere yönelik eğitimler düzenliyor.

İki ayda bir düzenli olarak toplantılar gerçekleştiren ve yol haritasını belirleyerek bu konuda eğitimler ve denetlemelerde bulunan Körfez Belediyesi İSG kurulları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun öngördüğü aralıklarla tüm personeli sağlık taramalarından geçiriyor, iş yeri hekimleri tarafından da kontrol edilerek sağlık durumları raporlanıyor. İşçiler ile birlikte saha çalışmalarında olası iş kazalarının önüne geçmek adına, iş makineleri de Makine Mühendisleri Odası ile birlikte periyodik kontrollere tabi tutuluyor. İş makineleri ile birlikte belediyeye ait hizmet binalarındaki elektrik tesisatları, yangın söndürme sistemleri de sürekli olarak İSG uzmanları tarafından kontrol edilerek raporlanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin bağlı bulunduğu Bilgi İşlem Müdürü Orhan Tuna, çalışanlara yönelik de eğitimler düzenlendiğini belirterek, “Çalışanlarımızın temel İSG eğitimleri, temel ilkyardım eğitimleri, hijyen eğitimleri, meslek eğitimleri takip edilerek eksik eğitimlerini tamamlıyoruz. İş Elbisesi Kataloğu’nu da hazırlayarak daha kurumsal hareket etme olanağı sağladık. Belediyeye ait hizmet alanlarında ayrıca toz, gürültü, aydınlatma gibi ortam ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz ve eğer uygunsuz bir durum olursa ilgili müdürlüklerle birlikte bunda düzenleme yapıyoruz, koruyucu ekipmanlar sağlıyoruz. Ayrıca iş yerlerimize ait risk analizleri ve acil durum planları ile sivil savunma planlarını da hazırladık, sürekli olarak güncel tutuyoruz” dedi.

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