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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli´de PKK/KCK propagandası yapan 3 kişiye tutuklama

DHA

Kocaeli´de PKK/KCK propagandası yapan 3 kişiye tutuklama


İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK´nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK´nın propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda Ş.Y., B.K., Ş.D., İ.S., E.T., A.Ç. ve N.N.G. gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-10-08 15:02:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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