Kocaeli´de PKK/KCK propagandası yapan 3 kişiye tutuklama

İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK´nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK´nın propagandasını yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda Ş.Y., B.K., Ş.D., İ.S., E.T., A.Ç. ve N.N.G. gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-10-08 15:02:25
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