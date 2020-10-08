Başkan Büyükakın’dan üniversite öğrencilerine ücretsiz internet

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Büyükşehir Belediyesi, internet imkanı bulamayan üniversite öğrencilerine online eğitimden faydalanabilmeleri için ücretsiz internet hizmeti sağlayacak.

Korona virüs salgını döneminde eğitimlerin büyük bir kısmı online olarak yapılırken halk sağlığını korumak amaçlı yapılan bu uygulama Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, resmi sosyal medya hesabından verdiği güzel haberle online eğitim süresi boyunca internet imkanı bulamayan, ihtiyaç sahibi Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversite öğrencilerine ücretsiz internet desteği sağlayacak.

Sosyal medya hesabından online eğitim süresince internet erişimi sağlanacağı müjdesini veren Başkan Büyükakın, “KOÜ ve GTÜ öğrencilerimize güzel bir haberim var. Online eğitim süresi boyunca internet imkanı bulamayan, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ücretsiz internet desteği vereceğiz. Kocaeli’de öğrenci olmak ayrıcalıktır” dedi.

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