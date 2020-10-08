İZAYDAŞ'ta büyük bakımı tamamladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ Yakma Tesisi, en kapsamlı bakım sürecini başarıyla tamamladı.

Her yıl düzenli olarak bakımdan geçirilen ve belli bölümleri yenilenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ Yakma Tesisi, kuruluşundan bu yana en kapsamlı bakım sürecini başarıyla tamamladı. 45 gün süren büyük bakım çalışmasının maliyeti yaklaşık 5 Milyon TL olarak gerçekleşti. Genel Müdür Saraç, operatör koltuğuna geçerek bakımın ardından ilk atık besleme işlemi ile yakma tesisini devreye aldı. 20 Eylül’de başlayan İZAYDAŞ yakma tesisindeki büyük bakım çalışmaları 5 Ekim’de tamamlandı. Büyük bakım çalışmalarının en önemli bölümünü, döner fırın ve ikinci yakma odası refrakter tuğla değişim çalışmaları oluşturdu. Buhar türbini 25 bin saat bakımı, yüksek ve orta gerilim enerji tesisat kontrol ve bakımları, atık besleme, atık yakma, baca gazı ve atık su arıtma üniteleri ekipmanlarının mekanik, elektrik ve enstrüman bakımları gerçekleştirilirken, ikinci yakma odası ve kazan bölgesi yalıtımlarının sökülerek raspa ve boya işlemi yapıldı, tüm yalıtımları yenilendi.

Tesis motor, kompresör, pompa, fan gibi döner ekipmanları ve kreyn, konveyör taşıyıcı sistemlerin bakım ve kontrolleri yapıldı. Basınç, seviye, hız, sıcaklık ve benzeri ölçüm ekipmanlarının kontrol, temizlik ve bakımları ile yangın tesisat kontrol ve bakımları gerçekleştirilirken baca gazı emisyon ekipmanlarının kontrol ve bakımları, boru tesisatları, tank ve ünite zemin kaplama, epoksi ve ebonitlerin tamirat ve yenilenmesi, fırın ve kazan menhollerinin yenilenmesi, dioksin ünitesi paslanmaz filtre ve taban saçlarının yenilenmesi, kondenser ve soğutma suyu ünitelerinin 500 bar hava jeti ile yıkanması, kazan boru yüzey temizleme işi ve kazan kül dökme tesisatlarının bakımları, yüksekte çalışma yapılması nedeniyle iskele kurulum ve sökümleri, basınçlı ekipmanların basınç kontrolleri ve yenilenmesi gibi bir çok bakım işleri gerçekleştirildi.

Tesisin büyük bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk atık besleme işlemini operatör koltuğunda gerçekleştiren İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, yapılan bakım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Genel Müdür Saraç, “Gerçekleştirdiğimiz büyük bakımlarımız hayli kapsamlı oluyor. Ancak bu sene tesisin kuruluşundan bu yana en kapsamlı bakım sürecini başarıyla geride bıraktık. Tesisimiz açısından son derece önemli bir işi başarıyla ve zamanında tamamlamış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla bakım ve modernizasyon çalışmaları için her yıl hatırı sayılır yatırım yapıyoruz. Katkı sağlayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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