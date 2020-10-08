İzmit Belediyesinden anne ve babalara çocuk gelişimi destek programı

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Çocukların kişisel gelişimini desteklemek için ebeveynlere değerler eğitimi veren İzmit Belediyesi, ‘08 Yaş Arası Çocuklarda Kişilik Gelişimi ve Başarı’ isimli ilk semineri Cuma günü saat 11.00’de Gülümse TV’den yayınlayacak.

Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla, anne ve babalara yönelik seminerler başlatan İzmit Belediyesinin ilk programı, ‘08 yaş arası çocuklarda Kişilik Gelişimi ve Başarı’ Cuma günü saat 11.00’de Gülümse TV’de yayınlanacak. Anne ve babaların çocuklarıyla olan bağını kuvvetlendirecek olan bu seminer, çocuklarda yaşamsal sorunların meydana gelmemesini ve belli çatışmaların azalarak bitmesini hedefliyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin hazırlamış olduğu bu seminerde, Karakter ve Değerler Eğitimi Uzmanı Seray Çiçek Demir çocuklarda sorumluluk, özgüven, başarı, saygı, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma, karakter ve kişilik gelişimi gibi konulara değinerek çocukların doğru yönde büyümesini hedefliyor. Programın devamının da olacağını belirten ekipler, ailelerin Gülümse TV ekranından ayrılmamaları gerektiğini belirtti.

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