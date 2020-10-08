Yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle intihar etti

Selda Hatun TANAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te yalnız yaşayan Fatih A.(44), boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, öğleden sonra, Kuruçeşme Mahallesi Eski Değirmen Sokak´ta meydana geldi. Fabrikada çalışan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih A.´dan haber alamayan annesi, eve geldiğinde oğlunu salonda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Fatih A.´nın, boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşlediği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Fatih A.´nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU
2020-10-08 17:26:15
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