Yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle intihar etti

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TANAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT´te yalnız yaşayan Fatih A.(44), boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra, Kuruçeşme Mahallesi Eski Değirmen Sokak´ta meydana geldi. Fabrikada çalışan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Fatih A.´dan haber alamayan annesi, eve geldiğinde oğlunu salonda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Fatih A.´nın, boğazına dayadığı pompalı tüfeği ateşlediği ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Fatih A.´nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU

2020-10-08 17:26:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.