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Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

İHA

Kocaeli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün jandarma yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 3’ü görevde jandarma uzman çavuş, 1 ihraç jandarma astsubay ve 2 ihraç jandarma uzman çavuş olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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