Kocaeli merkezli ETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY´nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5´i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY´nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer alan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da düzenlediği operasyonda görevde olan 3 jandarma uzman çavuş, meslekten ihraç edilen 1 jandarma astsubay ve 2 jandarma uzman çavuş gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-09 11:09:38



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