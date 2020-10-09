Beyaz kalplerde hazırlanarak uluslararası belge kazandılar

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin risk altındaki çocuklara eğitim verdiği Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, uluslararası geçerliliği olan meslek belgenin sahibi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencileri meslek sahibi yapıyor. Beyaz Kalplerde Elektrik Pano Montörlüğü kursunda eğitim gören 2 öğrenci Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun açtığı sınavı kazanarak uluslararası geçerliliği olan belge almaya hak kazandılar. Merkezde açılan elektrik pano montörlüğü kursunda, öğrencilere teorik ve pratikte uygulamalı olarak toplamda bin 136 saat eğitimi veriliyor. Elektrik panoları konusunda detaylı eğitimler alan öğrenciler, meslek sahibi oluyor.

Bu kapsamda Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim merkezinde eğitim gören öğrencilerden Muhammet İkbal Akın ve Berdan Üçgüler Mesleki Yeterlilik Kurumunun düzenlediği mesleki yeterlilik sınavına katıldı. Kamera önünde yapılan ve daha sonra üniversiteden gelen bir heyet tarafından incelenerek sonuçları açıklanan sınavda Muhammet İkbal Akın ve Berdan Üçgüler uluslararası geçerliliği olan belge almaya hak kazandılar.

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