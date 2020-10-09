Nasrettin Hoca Dilovası’nda çocuklarla buluşacak

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Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün organize ettiği “Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı” müzikal çocuk oyunu yarın Dilovalı çocuklar için sahne alacak.

Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü, pandemi sürecinde zor günler geçiren ardından uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle birlikte eğitimlerini sürdürmeye çalışan Dilovalı çocukları unutmayarak çeşitli etkinliklerle onlara moral vermeye devam ediyor. Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen “Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı” müzikal çocuk oyununu Dilovalı çocuklarla buluşturuyor. Çocukların keyifli dakikalar geçireceği müzikal çocuk oyunu cumartesi günü saat 14.00’de Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

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