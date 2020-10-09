Kocaeli merkezli ETÖ operasyonunda 5 şüpheli adliyede (2)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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4 ŞÜPHELİ TUTAKLANDI

Kocaeli merkezli terör örgütü FETÖ/PDY´nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2´si muvazzaf 4 jandarma uzman çavuş tutuklandı. Görevde olan 1 jandarma uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbiri uygulanan kişiler etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-10-09 15:18:33



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