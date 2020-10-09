Kazada bisikleti kullanılmaz hale gelen İsmail'i sevindiren sürpriz

GEBZE (Kocaeli) (DHA)KOCAELİ Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kazada bisikleti kullanılamaz hale gelen İsmail Ay´a (9) yeni bir bisiklet hediye etti.
Gebze Köşklüçeşme Mahallesi´nde yaşayan İsmail Ay´ın geçen aylarda geçirdiği bir kazada bisikleti hasar görerek, kullanılmaz hale geldi. İsmail bunun üzerine sosyal medya hesabından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz´e ulaşarak, yeni bir bisiklet istedi. Başkan Büyükgöz, İsmail´i evinde ziyaret ederek, kırılan bisikletinin yerine yeni bir bisiklet hediye etti. Bisikleti getiren Başkan Büyükgöz´ü evlerinin kapısının önünde görünce heyecanlanan İsmail, teşekkür etti. İsmail sokakta bisiklete binerek, gezdi.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2020-10-09 17:09:48
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