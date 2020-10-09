Beyaz eşya servisinin kamyonetindeki bakır boruları çaldılar

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, minibüsle gelen 2 kişi, beyaz eşya servis kamyonetinin kasasında bulunan bakır boruları çaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Darıca Bayramoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Klima montajı için gelen çalışanlar, servis kamyonetini park ettikten sonra binaya girdi. Bir süre sonra park halindeki servis kamyonetinin yanına yanaşan bir minibüsten inen 2 kişi kamyonetin kasasında bulunan asma kilidi kırarak, kamyonetteki bakır boruları, minibüse yükledi ve olay yerinden uzaklaştı. Servis çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2020-10-09 21:39:56



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