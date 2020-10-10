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Sualtı hokeyinde rakip tanımayan Türk Milli Takımı rakiplerinin korkulu rüyası oldu 10 yıl önce dalga geçtikleri milli takımdan fark yememek için sahaya çıkıyorlar Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 4 kategoride de altın madalya hedefliyor

İHA

Sualtı hokeyinde rakip tanımayan Türk Milli Takımı rakiplerinin korkulu rüyası oldu 10 yıl önce dalga geçtikleri milli takımdan fark yememek için sahaya çıkıyorlar Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 4 kategoride de altın madalya hedefliyor

Sualtı hokeyinde yaklaşık 10 yıl önce diğer takımların dalga geçerek bilerek gol atmadığı Türkiye, son yıllarda üst üste aldığı başarılarla diğer ülkelerin korkulu rüyası oldu. Daha önce küçümseyerek maça çıkan takımlar, mücadeleden fark yemeden ayrılmanın hesabını yapıyor.
Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar sualtı hokeyinde dünya sonunculuğundan ileri gidemeyen Türk Milli Takımı, son yıllarda rakiplerine kök söktürüyor. 15 yıllık süreçte kendisini bu branşta oldukça geliştiren Türkiye, gençlerde 3 yıl üst üste dünya şampiyonluğu, büyüklerde ise üst üste 2 defa üst üste Avrupa şampiyonluğu elde etti. 3 yıl üst üste dünya şampiyonu olma başarısını gösteren tek ülke olan Türkiye, yapılan tüm dünya ve Avrupa şampiyonalarının favori takımlarından birisi olarak gösteriliyor. Daha önce dalga geçen takımlar ise, milli takımın giderek artan başarı grafiğini karşısında artık sahaya fark yememek için çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Su altında nefeslerini en iyi şekilde kullanarak hazırlanıyorlar
Milli takımın büyük bir kısmı ise Kocaeli'de bulunan Deniz Yıldızları Spor Kulübü’nün sporcularından oluşuyor. Sporcular, ayyıldızlı Türk bayrağını Avrupa ve dünya şampiyonalarında her seferinde biraz daha ileriye taşıyabilmek için sürekli antrenman yapıyor. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen antrenmanlar, Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılıyor. Antrenörler eşliğinde su altında çalışmalarını sürdüren sporcular, elde ettikleri başarıları daha da ileriye taşımak için nefeslerini sonuna kadar kullanıyor.

“Art arda 3 kez dünya şampiyonluğunu kaldıran tek ülkeyiz”
Deniz Yıldızları Spor Kulübü olarak uzun zamandır Türkiye liglerinde şampiyonalara katıldıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli ve Deniz Yıldızları Spor Kulübü Sualtı Hokeyi Antrenörü olan Kadir Kırlıoğlu, kulüp olarak Türkiye şampiyonluklarının çok fazla olduğunu söyledi. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Kırlıoğlu, “Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Avrupa şampiyonu olduk. Kulübümüzün sporcularının bir çoğu milli takımlarda yer almakta. Özellikle 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları bizim ülkemiz için çok iyi geçti. 2015 yılında 25 yaş altı genç milli takımımız dünya şampiyonu oldu. 2016’da büyük erkeklerimiz dünya ikincisi oldu. 2017’de gençlerimiz Avustralya’da dünya şampiyonu olurken, büyüklerimiz de aynı zamanda bir ay sonrasında Avrupa şampiyonu oldu. 2018’de Kanada’da yapılan dünya şampiyonasında büyüklerimiz dünya üçüncüsü oldu. 2019’da da gençlerimiz İngiltere‘de dünya şampiyonu olurken, büyüklerimiz de İspanya’da Avrupa şampiyonu oldu. Gençlerimizde şöyle bir başarıyı gerçekleştirdik. Art arda 3 kez dünya şampiyonluğunu kaldıran tek ülkeyiz. Büyüklerde de son iki Avrupa Şampiyonası'nın şampiyonuyuz” dedi.

“4 kategoride de kupa ve madalya istiyoruz”
Türkiye olarak ilk Dünya Şampiyonasına 2000 yılında katıldıklarını kaydeden Kadir Kırlıoğlu, “2000 yılından sonra 2006 yılına kadar yeni başlamış bir branş olduğu için ülkemizde çok fazla bir başarı elde edemedik. Sürekli dünya sonuncusu oluyorduk veya sondan birinci oluyorduk. Avrupa Şampiyonaları da o şekilde devam ediyordu. 2006 yılından sonra federasyonumuzun yeni başlatmış olduğu bir uygulama ile milli takımların başına Türk antrenörler getirildi. Önceden yabancı antrenörlerle çalışıyorduk. Bununla birlikte başarılar gelmeye başladı. 2011 yılında bizler görevi devraldık. O yıldan itibaren federasyonumuz yeni bir yapılanma yaptı. 2013 yılı itibariyle de bütün başarılarımız gelmeye başladı. Sualtı hokeyinde, önümüzdeki sene korona virüsten dolayı ertelenmezse Avustralya’da büyüklerin Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Gençlerin 2022 yılında Türkiye’de yapılacak olan bir Dünya Şampiyonası organizasyonu var. Buraya 4 yaş kategorisinden katılacağız. Bunda 19 yaş altı bayanlar ve erkekler, 23 yaş altı bayanlar ve erkekler olmak üzere 4 kategoride de kupa ve madalya istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızda korona virüs tedbirleri kapsamında, kurallara uyarak çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Bilal Kahraman: “Artık Türkiye sualtı hokeyinde dünyada söz sahibi olan ülkelerden bir tanesi”
12 yıldır su altı hokeyi sporuyla ilgilendiğini ve ondan da önce 12 yıl kadar yüzme geçmişi olduğunu dile getiren milli sporcu Bilal Emin Kahraman ise, daha önceden Türk Milli Takımı'nın başarısızlıklardan dolayı dalga konusu olduğunu ancak son yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini vurguladı. Milli sporcu Kahraman, “2008 yılında sualtı hokeyi sporuyla tanıştığımda 19 yaş altı milli takıma girmiştim ilk olarak. O zamanlar şu anki gibi milli takımımız 23 yaş altında da, A Takımda da başarılı değildi bu kadar açıkçası. Bu kadar fazla başarılı değildi. İlk defa 2010 yılında A Takıma geçtikten sonra 2016 yılında A Takımla ilk dünya ikinciliğimizi kazandık Afrika’da. 2017 yılında Avrupa şampiyonu olduk. 2018 yılında Kanada’da dünya üçüncüsü olduk ve 2019 yılında İspanya’da Avrupa şampiyonu olduk. Artık Türkiye gerçekten sualtı hokeyinde dünyada söz sahibi olan ülkelerden bir tanesi. Hatta şunu diyebilirim; son iki dünya şampiyonasında kürsüde yer alan tek ülke. Bir defa bu sporda 2004 yılında dünya şampiyonalarına gittiklerinde milli takımımızla dalga geçecek seviyede suyun altında hareketler, bilerek gol atmama gibi şeyler oluyorken artık herhangi bir ülke Türkiye karşısında maça çıkarken, en büyük ülkelerden biri değilse, Fransa, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Kolombiya gibi bir ülke değilse fark yememek için çıkıyorlar. Tabii bu 15 yıldaki gelişim, değişmeyi takip ettiğimiz için, ben de bizzat içinde olduğum için ekstra gururluyuz” şeklinde konuştu.

Beril Arıkan: “Türkiye’de yaygın bir spor değil”
2019 yılında sualtı hokeyi milli takımına girdiğini ancak 6 yaşından beri yüzücülükle uğraştığını söyleyen milli sporcu Beril Arıkan da, “Yaklaşık 13 sene kadar yüzdüm, orada da milli sporculuğum var. Yüzmeyi sakatlığımdan dolayı bırakmak zorunda olduğum için hokeye başladım. Türkiye’de ne yazık ki yaygın bir spor değil sualtı hokeyi. İnsanlar, tarafından bilinmiyor ama aslında duyulduğu zamanda çok ilgi gören bir spor. Sadece başlandığı zaman yüzmeyi çok iyi öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Eğer yüzme çok iyi bilinerek bu spora başlanırsa, gerçekten başarılı olunabilir. Bu sporun zorluğu bence iletişim. Çünkü suyun altında arkadaşlarınla mücadele ediyorsun, eğer arkadaşını tanımıyorsan ve oyunu çok iyi bilmiyorsan başarılı olamıyorsun” ifadelerini kullandı.

Su altında sopalarla iletişim kuruyorlar
Sualtı hokeyi, 10’ar kişilik takımlarla oynanıyor. Her takımda 6 kişi aktif olarak oyunun içerisinde bulunurken 4 kişi ise yedekte bekliyor. Sporcular su altında mücadele ettiği ve çok fazla efor sarf ettiği için, müsabaka esnasında oyuncu değiştirme sınırı bulunmuyor. Maçlarda yorulan ve nefessiz kalan sporcu, yedekte bekleyen sporcuyla yer değiştirebiliyor. Sporcular müsabaka esnasında, kafalarına su topu şeklinde başlıklar takıyor. Bu sayede maç esnasında gelebilecek bir darbeye karşı korunmuş oluyor. 1 kilo 300 gram ağırlığında puck adı verilen sualtı disketiyle oynanan branşta sporcular disketi stick adı verilen sopalarla kontrol ediyor. Sporcular, su altında takım arkadaşlarıyla haberleşebilmek için yine ellerindeki sopaları kullanıyor. Birbirleriyle iletişim kurmaları imkansız olan sporcular, sopaları havuzun dibine vurarak anlaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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