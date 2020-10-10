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Bilişim uzmanı Semih Çakır: “Pandemi döneminde mobil uygulamalara ilgi arttı”

İHA

Bilişim uzmanı Semih Çakır: “Pandemi döneminde mobil uygulamalara ilgi arttı”

Dijital çağın gelmesiyle ve internet kullanımının artması sebebiyle işletmeler hedef kitlelerine kolayca ulaşmak için bir çok farklı yönteme başvuruyor. Önceden internet siteleri aracılığıyla hizmetlerinin tanıtımını yapan ve müşteri potansiyelini arttıran firmalar akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte mobil uygulamalara yöneldi. Mobil uygulama taleplerinin artması kullanıcıların yazılım firmalarına yönelmesinin önünü açtı.
İnternet üzerinden yapılan alışverişler, bilgilendirmeler, kolaylıklar her geçen gün yayılırken, internet sitelerinin yanı sıra mobil uygulamalarında kullanımı artıyor. Firmalar genel olarak bir fikirle çıkılan bu yolda, kullanıcılar için büyük kolaylıklar sağlıyor. Gelir modeli oluşturan firmalan, kullanımı arttırmak amacıyla tanıtım çalışmaları yapıyor. Wookweb kurucu ortaklarından Semih Çakır pandemi döneminde bir çok girişimci ve işletmenin kapalı kaldığını ve bu süreçte dijital çağın daha da önem kazandığını söyledi. Bundan dolayı dijitale yönelimlerin oldukça arttığını söyleyen Çakır, “Wookweb olarak bu sıkıntılı dönemde mevcut müşterilerimize hizmet vermeye devam ederken yeni müşteri portföyümüz de oluştu. Hali hazırda reel satışlarına devam eden bir çok işletmeye eticaret ağırlıklı mobil uygulama yazılımları yaptık. Personel sayımızı iki katına çıkartarak bir ay içerisinde 5 mobil uygulamayı aynı anda yayınlama fırsatımız oldu” dedi.
Pandemi döneminde kapanan işletmeler için büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Semih Çakır, “Dijital dünya, işletmeler için gerçekten çok önemli bir hal aldı. İnternette var olmak tanıtım ve iş hacimini arttırmada etkili oldu” diye konuştu.

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