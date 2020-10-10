Gölcük´teki sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan´a destek

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde sivil toplum kuruluşları Gölcük Kent Konseyi öncülüğünde toplanarak, Azerbaycan´a destek verdi.

STK ve Gölcük Kent Konseyi üyeleri öğle saatlerinde Anıtpark Meydanı´nda toplandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk'ün de yer aldığı kalabalık, 2 ülkenin milli marşları okunduktan sonra Azerbaycan´da şehit olan askerler için dua etti.

Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk yaptığı konuşmasında, "Gölcük´teki sivil toplum kuruluşları olarak Ermenistan'ın 28 Eylül´de yukarı Karabağ´da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek, ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerini hedef alan saldırılarını en ağır şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı Tovruz´daki saldırılardan sonra Ermenistan´ın Güney Kafkasya´da barışın ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU

2020-10-10 15:40:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.