Gölcük´teki sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan´a destek

Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde sivil toplum kuruluşları Gölcük Kent Konseyi öncülüğünde toplanarak, Azerbaycan´a destek verdi.
STK ve Gölcük Kent Konseyi üyeleri öğle saatlerinde Anıtpark Meydanı´nda toplandı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk'ün de yer aldığı kalabalık, 2 ülkenin milli marşları okunduktan sonra Azerbaycan´da şehit olan askerler için dua etti.
Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk yaptığı konuşmasında, "Gölcük´teki sivil toplum kuruluşları olarak Ermenistan'ın 28 Eylül´de yukarı Karabağ´da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek, ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerini hedef alan saldırılarını en ağır şekilde kınıyoruz. Bu son saldırı Tovruz´daki saldırılardan sonra Ermenistan´ın Güney Kafkasya´da barışın ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu göstermiştir" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Alişan KOYUNCU
2020-10-10 15:40:40
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