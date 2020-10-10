Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten düştü

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GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yapan dağcı Uğur K. yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Gebze´de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda tırmanış yapan dağcı Uğur K., yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla yaralı Uğur K. sedyeye konularak, yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Uğur K., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ

2020-10-10 16:40:33



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