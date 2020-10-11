Yapılan temizlik çalışmalarıyla balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, göçmen kuşların uğrak noktası oldu.

Kocaeli’de yapılan devasa arıtma tesisleri İzmit Körfezi’nin temizlenmesinde önemli rol oynadı. Her geçen gün daha da temiz hale gelen İzmit Körfezi, gri görüntüsünden kurtularak, mavi bir görünüme kavuştu. Yapılan çalışmalar neticesinde balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için uğrak noktası oldu. Aralarında flamingo, gri balıkçıl, kum kuşu ve birçok göçmen kuş besin açısından zengin olan sulak bölgede mola veriyor. Binlerce su kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen arıtma tesisleri, denetim ve temizlik çalışmaları sayesinde sahillerde hem dinleniyor hem de beslenme imkanı buluyor. Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi, bu canlıları merak eden vatandaşların da uğrak noktası oldu.

Birkaç yıl önce çok az sayıda görülebilen flamingolar, şimdi daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı’na geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde şu anda 168 farklı kuş türü barınıyor. Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkan sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, kaşıkgaga, suna ve balıkçıl gibi kuş türleri görmek mümkün oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.