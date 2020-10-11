Başkan Büyükakın, İzmit’in köyleri tek tek gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın, İzmit’in köyleri tek tek gezdi

İHA

Başkan Büyükakın, İzmit’in köyleri tek tek gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye ve Balören köylerini ziyaret ederek eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit’in Çubuklubala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye ve Balören köylerini ziyaret etti. Gittiği her köyde 7’den 77’ye herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, verilen hizmetler hakkında bilgi alırken, beraberin de ki teknik heyete de belirtilen eksikliklerin giderilmesi konusunda talimat verdi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay’ında yer aldığı ziyaretler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Köylerimizde ve mahallelerimizde bizimle anılacak birçok eserimiz var. Bu eserlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz. Bizi bugün yoğun bir ilgiyle ağırlayan ve sevgilerini gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her daim milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
İzmit’in köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlere Çubuklu Bala’dan başlayan Başkan Büyükakın, burada dile getirilen doğalgaz talebini çözüme kavuşturmak için çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Altyapı noktasında eksik kalan ne varsa tamamlayacaklarını da belirten Başkan Büyükakın, “Çubuklubala köyünde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin ve hemşerilerimizin istifade etmesi için gereken park ve sosyal donatı alanlarını hayata geçireceğiz. Kızlarımızın, kadınlarımızın ve kıymetli büyüklerimizin yaşamına değer katmak için ekibimizle birlikte yapabileceğimiz tüm ihtiyaçları karşılamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Köylerimiz bizim göz bebeğimizdir” diye konuştu.
Çubuklu Osmaniye ve Orhaniye köylerinde de vatandaşlarla hasbihal eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan hayvancılığa kadar birçok alanda önemli hizmetleri ortaya koyduklarını vurgulayarak, “Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız ortaya çıkan yeni ihtiyaç ve talepleri karşılamak için her türlü çalışmayı yapacak. Üst yapıdan altyapıya, tarımsal projelerden her türlü destekleme çalışmalarına kadar yoğun bir mesai harcayarak, insanımızın beklenti ve taleplerine cevap verecek. Hizmetlerin tüm köy ve mahallelere ulaştırılmasında hız ve etkinliği arttırmak, yerel dokuyu koruyarak, vatandaşlarımızın üretime yönelik ihtiyaçlarını karşılamak, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik adımları atmak içinde büyük bir gayretimiz var” şeklinde konuştu.
Kocaeli’nde tarım ve hayvancılık konularında istatistiki veriler toplanarak veri tabanı oluşturulduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Kentimizin her yıl güncellenen tarım ve hayvancılık haritası hazırladık. Çiftçilerimize ücretsiz olarak yapılan toprak analizlerinin bilgileri kullanılarak, sayısal toprak tekstürü haritasını da hazırlayacağız. Şehri yönetirken ortak akılla hareket ediyor, hizmetleri yaparken sahadan gelecek her fikre açığız. Bu sebeple muhtarlarımızla da yoğun bir mesai harcıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Kaçak diş muayenehanelerine baskın
YEREL HABERLER Kocaeli'de Kaçak diş muayenehanelerine baskın
İzmit Belediyesi’nden Serdar’da asfalt çalışması
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden Serdar’da asfalt çalışması
Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
YEREL HABERLER Otomobil çarpan kediyi ölmekten kurtardılar
Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu yaptılar
YEREL HABERLER Atölyeye dönüştürdükleri öğrenci evinde model uydu ...
Karamürsel’de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karamürsel’de altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Pişmaniyeciler Meydanı şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Pişmaniyeciler Meydanı şekillenmeye başladı
Bu fabrikanın çalışanları spor yapmadan işinin başına geçemiyor Fabrika çalışanları önce spor, sonra iş başı yapıyor
YEREL HABERLER Bu fabrikanın çalışanları spor yapmadan işinin başına ...
Ormanya'daki sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
YEREL HABERLER Ormanya'daki sincapların yaşamı canlı yayınlanıyor
İzmit Körfezi göçmen kuşların uğrak noktası oldu
YEREL HABERLER İzmit Körfezi göçmen kuşların uğrak noktası oldu
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale ...
Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten düştü
YEREL HABERLER Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten ...
Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten düştü
YEREL HABERLER Kayalıklara tırmanan dağcı 20 metre yükseklikten ...
İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi halkın sağlığı adına denetimlerini ...
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, ...
Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi ...
İzmit Belediyesinden Sefa’ya vefa
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden Sefa’ya vefa
Kız çocuklarına “Sen de başarabilirsin” desteği
YEREL HABERLER Kız çocuklarına “Sen de başarabilirsin” desteği
Kocaeli halkından Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Kocaeli halkından Azerbaycan'a destek
Gölcük´teki sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan´a destek
YEREL HABERLER Gölcük´teki sivil toplum örgütlerinden Azerbaycan´a ...
Evlerinde 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evlerinde 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 şahıs ...
Bilişim uzmanı Semih Çakır: “Pandemi döneminde mobil uygulamalara ilgi arttı”
YEREL HABERLER Bilişim uzmanı Semih Çakır: “Pandemi döneminde mobil ...
Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı 20 metre yükseklikten düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu Kurtarma ekipleri yaralı şahsı 1.5 kilometre sedyede taşıdı
YEREL HABERLER Tırmandığı kayalıklardan düşerek yaralanan şahsı AFAD ...
Üzerine benzin dökerek yakan ağır yaralı genç helikopterle Kocaeli’ne sevk edildi Durumu ağır olan genç yoğun bakımda tedaviye alındı
YEREL HABERLER Üzerine benzin dökerek yakan ağır yaralı genç ...
Çocuğunuzun yaşam kalitesini düşüren bu probleme dikkat
YEREL HABERLER Çocuğunuzun yaşam kalitesini düşüren bu probleme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X