Gebze’de 'sağlıklı yaşam' yürüyüşleri başladı

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Gebze Belediyesi tarafından 'sağlıklı yaşam' adı altında düzenlenen yürüyüşler Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde, Millet Bahçesi projesinin hayata geçirileceği eski askeri kışla alanında başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen 'sağlıklı yaşam yürüyüşleri' geniş bir katılımla başladı. Millet Bahçesi Projesi’nin hayata geçirileceği, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından düzenlendiği askeri kışla alanında sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin ilkine sporseverler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Eke, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri katıldı. Gebzelilerinde katılım gösterdiği sağlıklı yaşam yürüyüşünün hafta sonları devam edeceğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerine katılımlarından ötürü teşekkür etti.

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