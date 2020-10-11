Misli.com 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 - 1877 Alemdağspor: 0

– 3. Lig 1. Grup’ta Belediye Derincespor sahasında 1877 Alemdağspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 20 mağlup etmeyi başardı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: R.Alkım Aksoy xx, Cengizhan Öztürk xx, Mehmet Dura xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xxx, Sercan Uslu xxx, Melih İnan xx (Tayfun Kırca dk. 85 ?), Gökhan Günel xxx, Mehmet Bağlı xxx (Kubilay Serbest dk. 68 xx), Efe Karaoğlu xx, Tayfur Emre Yılmaz xxx (Muhammed Enes Yılmaz dk. 23 xxx), Doğancan Aynacı xx (Mesut Can Tunalı dk. 67 xx), Sinan Morgil xxx, Mehmet Tosun xx (Bertuğ Başdemir dk. 85 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xxx
Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Arda Kürşat Kaya
Teknik Direktör: Bülent Baturman
1877 Alemdağspor: Muzaffer Sarıibrahim x, Ahmet Taner Çukadar x, Cenkay Akdoğan x, Sertaç Gökaltın xx, Oğuzhan İnci x, Çağlar Özel xx (Alperen Bektaş dk. 77 xx), Fırat Aras x (Emirhan Özer dk. 46 x), Metehan Çakal x, Serhat Enes Çalışan xx, Erhan Göç x, Oğuzhan Çimen x (Emre Dalgalıdere dk. 63 x)
Yedekler: Ahmet Furkan Ünal, Yusuf Demir, Sayim Çelik, Ertuğrul Usta,
Teknik Direktör: Mehmet Kenan Öztürk
Goller: Tayfur Emre Yılmaz (dk. 4), Mehmet Bağlı (dk. 49) (Belediye Derincespor)
Sarı Kartlar: Sercan Uslu (Belediye Derincespor), Sertaç Gökaltın, Erhan Göç (1877 Alemdağspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.