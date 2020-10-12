Çayırova’da üst yapı çalışmaları sürüyor

Kocaeli genelinde yapım ve onarım çalışmaları ile yol konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesindeki cadde ve sokaklarda üst yapı için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içerisinde daha rahat seyahat edebilmesi için yolların konforunu arttırıyor. Yol bakım onarım ve yapım çalışması kapsamında Çayırova ilçesindeki cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Üstyapı çalışmalarının devam ettiği Rahmi Dibek Caddesi ve Selin Sokakta yakın zamanda yol çizgileri çizilecek. Çayırova ilçesi Aksa Mahallesi’nde bulunan Rahmi Dibek Caddesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı yollar arasında bulunuyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri caddenin zamanla bozulan kısımlarında yol onarımı gerçekleştiriyor. Bozulan kısımlar kazılıyor ve yerine asfalt serimi yapılıyor. Ayrıca cadde üzerinde kaldırım olmayan kısımlarda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kaldırım imalatları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yine Çayırova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Selin Sokak’ta üst çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde Selin Sokak’taki asfalt serimi yapıldı. 850 ton asfalt serilen yola, yapılacak olan beton kaldırım için çalışmalar devam ediyor.

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