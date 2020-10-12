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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kimya ve Petrokimya tesislerinde yangın denetimi

İHA

Kimya ve Petrokimya tesislerinde yangın denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kimya ve Petrokimya gibi riskli tesislerde denetim yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, Kimya ve Petrokimya gibi riskli tesislerde denetim yapıyor. Ekipler, meydana gelebilecek yangın olaylarına karşı yangın güvenlik sistemlerinin işlevselliğini kontrol ediyor. Özellikle Kimya ve Petrokimya gibi riskli tesislerde yapılan denetimler ile olası yangınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Yapılan denetimler kapsamında işletmelerin yangın güvenlik sistemlerinin faal olma durumu ile periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen yerlerde ise, işletme yetkililerine bildirim yapılarak, eksiklerin giderilmesi için uyarıldı. Söz konusu denetimler ile Kocaeli’de meydana gelebilecek yangın olayları sonucu oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi hedefleniyor.
Denetimler kapsamında son üç ay içerisinde 162 iş yeri kontrol edildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı işyerlerinin ilave kontrolleri ile toplam 191 denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, emniyet, jandarma, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve İl Çevre Müdürlüğü personellerinden oluşan Patlayıcı Depoları Denetleme Komisyonu, her yıl 3 defa Kocaeli’de ki patlayıcı depolarını denetleme hizmetine devam ediyor.
İşyeri açılışı öncesi mutlaka İtfaiye Dairesi Başkanlığına danışılması ve Yangın Emniyet Raporu alınması gerekiyor. Yangın güvenlik tedbirleri ile ilgili tüm vatandaşlar, İtfaiye Dairesi Başkanlığından bilgi alabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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