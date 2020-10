Darıca sokak sokak temizleniyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde mahallelerde sokak sokak temizlik çalışması başlatıldı. Oluşturulan sokak temizlik ekipleri, her mahallede sonbahar temizliği yaparak boş arsalar ile cadde ve sokakları baştan sona temizliyor.

Darıca Belediyesi, daha temiz bir Darıca anlayışıyla ilçe genelinde kapsamlı bir sonbahar temizliği başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sokak temizlik ekipleri oluşturularak detaylı bir çalışma başlatıldı. Her mahallede belirlenen program dahilinde ekipler ana caddeler ve sokaklar başta olmak üzere boş arsalarda da temizlik yapıyor. Sokak yıkama araçları da temizliğin ardından cadde ve sokakları yıkayarak temiz bir hale getiriyor.

Mahallelerdeki sokak temizlikleri Osmangazi ve Piri Reis mahallelerinde başlatılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları bizzat inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Amaçlarının daha temiz bir Darıca oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz her mahalle için program hazırladı. Ekiplerimiz bütün mahallelerde kapsamlı sonbahar temizliği kapsamında sokak sokak temizlik yapacak. Darıcalı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışıyoruz. Daha temiz bir Darıca için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

