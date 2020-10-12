Çocuklar için tüm trafik tedbirleri alındı

Pandemi döneminde eğitim öğretim döneminin ikinci aşaması başladı. Büyükşehir de okul çevrelerinde tüm trafik tedbirlerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de (bugün) başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Öğrencilerin okullara dönmesiyle birlikte sabah ve akşam saatlerinde, ana arter üzerindeki okul çevrelerinde yoğunluklar yaşanabileceğini düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Trafik ekipleri eğitim öğretim dönemi boyunca şehir genelindeki ana arter üzerindeki okul çevrelerinde tüm trafik tedbirlerini aldı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıfları, imam hatip ortaokulları, lise hazırlık sınıfları ve 12’nci sınıflarda okuyan öğrenciler, haftada 2 gün okula gelecek. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Trafik ekipleri de eğitim öğretim dönemi boyunca İzmit merkez ve Gebze ilçesinde trafiğin yoğun olduğu okul bölgeleri başta olmak üzere şehir genelindeki ana arter üzerindeki okul çevrelerinde trafiğin akıcı bir şekilde devam edebilmesi için görev yapacak. Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla okul giriş çıkışlarında Büyükşehir Zabıta ekipleri, öğrencilerin okul giriş çıkışları için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.