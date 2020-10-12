Para çekemeyince ATM'yi kırdı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, ATM´den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre parayı alamayınca makineye vurarak hasar verdi. Polis, ATM´ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.
Gölcük Çiftlik Mahallesi´nde bulunan bir özel hastanenin önündeki ATM´den para çekmeye çalışan kişi, iddiaya göre istediği parayı alamayınca makineye vurarak zarar verdi. ATM´ye zarar veren kişi olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelemede bulunurken, ATM´ye zarar veren kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2020-10-12 14:02:48
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