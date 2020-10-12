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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele pastacılık kursu için mülakatlar başladı

İHA

Başiskele pastacılık kursu için mülakatlar başladı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan mesleki eğitimlerin ilki olan iş garantili Başiskele Pastacılık Kursu için mülakatlar başladı.
Başiskele Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan istihdam seferberliğine desteği iş garantili meslek edindirme kurslarıyla devam ediyor. Başiskele Belediyesi, İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü, Kocaeli Pastacılar Odası ve Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılacak olan Pastacılık Kursu yakın zamanda başlayacak. Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Sema Arat, Genel Koordinatör Serdar Tuncay ve Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Yaşar Yılmaz’ın katılımıyla Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen mülakatlar korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak yapıldı.
Korona virüs tedbirleri dolayısıyla açılışı yeni gerçekleştirilecek olan Pastacılık Kursu için 100’e yakın başvuru değerlendirilmeye başlandı. Pasta şefi adaylarıyla yüz yüze yapılan mülakatlar sonucunda 12 pasta şefi adayı Pastacılık Kursu’nda eğitim görmeye başlayacak. Öncelikle Başiskelelilere yönelik açılacak Pastacılık Kursu’na katılım gösterecek kursiyerler, 94 günlük ve 750 saatlik eğitimin ardından mezun olacak ve pasta şefi unvanına sahip olup, sektörde yer edinebilecek hale gelecekler. Bu bağlamda projenin meslek edindirme etkisi büyük önem arz ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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