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Ateş ölçümü ve dezenfektanın bir arada olduğu ünite üretildi

DHA

Ateş ölçümü ve dezenfektanın bir arada olduğu ünite üretildi


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ Gebze Ziya Gökalp Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi´nde görevli biyoloji öğretmeni Mehmet Yönyül, ateş ölçümü ve dezenfektanın bir arada olduğu ünite üretti. Yönyül, herhangi bir kişinin kontrolü olmadan ateşin ölçülebildiğini, öğrencilerin ayrıca ellerini dezenfekte edebildiklerini söyledi.
Gebze Ziya Gökalp Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi´nde görev yapan biyoloji öğretmeni Mehmet Yönyül, koronavirüs tedbirleri kapsamında okula gelen öğrencilerin kontrolünü yapmak için cihaz üretmeye karar verdi. Üniversite yıllarında robotik kodlama dersi aldığı için teknolojiye yatkın olan Yönyül, öğrencilerin hem ellerini dezenfekte edebildiği hem de ateşini ölçebildiği bir ünite yapmak için çalışmalara başladı. Okul müdürü Ekrem İbiş´in destek vermesiyle yaklaşık 1 aylık çalışmayla kendi evinde ateş ölçerli dezenfektan ünitesi tasarlayan Yönyül, amacının okul içinde temas ve sosyal mesafe ihlali ile oluşabilecek bulaş riskini en aza indirmek olduğunu söyledi.  
Koronavirüs salgının önüne geçebilmek için okul içinde her türlü önlemi aldıklarını belirten Mehmet Yönyül, "Pandemi sürecinde okulda böyle bir cihaza ihtiyaç olduğunu gördüm, bu duruma kayıtsız kalamazdım. Çünkü sizin ateşinizi ölçen biriyle sosyal mesafeyi korumak imkansız hale geliyor. Bu sosyal mesafenin azalması da hastalığın artmasına neden oluyor. Böyle bir cihaz yaptık ve ortaya güzel bir şeyin çıktığını düşünüyorum" dedi. 
'SANİYEDE 15 ÖLÇÜM YAPIYOR'
Ürettiği cihazda kullandığı sensörün saniyede 15 defa ölçüm yaptığını ve olumsuz bir durum karşısında sesli uyarı verdiği söyleyen Yönyül, "Tamamını kendi imkanlarımla yaptım. Bizim okulumuzda sadece çocuk gelişimi bölümü var, sadece bu bölüm olduğu için bilişim ile ilgili hiçbir şey yok. Ben de biyoloji öğretmeniyim ve bilişim ile ilgili bir bölüm olmadığı için aldığım robotik kodlama kursu sayesinde böyle bir fikir ortaya çıktı. Bu fikri de geliştirip okuldaki arkadaşlarımla paylaştıktan sonra bu cihazı ortaya çıkardık. Öğrencilerimiz okula girdikleri zaman ellerini bir sensöre okutuyor. Orada kullandığımız sensör saniyede 15 ölçüm yapıyor. Talep gelmesi halinde bölgemizdeki okullara da seve seve yardımcı olurum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2020-10-13 09:07:29

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