İzmit’te okul müdürleriyle toplantısı yapıldı

İzmit’te eğitimde ikinci aşamaya geçen okullarda görev yapan müdürlerle korona virüs tedbirlerine yönelik toplantı yapıldı.

Yüz yüze eğitime geçişte başlayan ikinci aşama açılan İzmit’teki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerin müdürleri ile Kaymakam Şevket Cinbir Başkanlığında İzmit Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit Sağlık Müdürü Dr. Nazif Aksoy’un katılımı ile toplantı yapıldı. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda okullarda korona virüs vakalarının çıkması halinde yapılması gerekenler ile ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından ayrıntılı bir sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Cinbir, “Okullarımızda her türlü tedbir alınmıştır. Okullarımız hazırdır. Bu zorlu ve çetin süreçte toplumun her kesimine düşen sorumluluklar var. Çocuklarımızın anne ve babaları ile birlikte yaşadığı aile fertlerinin yaşanması muhtemel bir olumsuzluk veya şüpheli bir durum olması halinde okul yönetimi veya sağlık ekiplerimizle iletişime geçmeleri önem taşıyor. Filyasyon çalışmasının sağlıklı olabilmesi için doğru bilgi paylaşımına ihtiyacımız var. Pozitif ve temaslı vatandaşlarımız tarafından karantina şartlarına uyulması da korona virüs yayılımının önlenebilmesi için hayati öneme sahiptir. Biz bütün kurum ve kuruluşlarımızla öğretmen ve öğrencilerimizin yanlarında olmaya deva ediyoruz. Ancak bu konuda çok sıkı bir işbirliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağımıza dair inancımız tamdır” dedi.

Toplantıda okul müdürlerinden hiç bir kabiliyet ve yeteneğin ıskalanmaması için azami dikkat ve özenin gösterilmesini, ekonomik açıdan yetersizlik yaşayan öğrencilerin tespit edilmesini istediğini belirten Kaymakam Cinbir, “Çocuklarımızın hayallerini ve hedeflerini ailelerinin ekonomik durumları ile sınırlamalarına izin vermeyeceğiz. Devletimizin ve milletimizin imkanları adam olacak çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacak yeterliliktedir. Ekonomik durumu yetersiz olan çocuklarımızın her türlü ihtiyacı ile ailelerinin zaruri ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan karşılanacaktır” diye konuştu.

