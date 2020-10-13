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Güne esnaf ziyaretleriyle başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze çarşı ve cumhuriyet meydanında bulunan dükkanları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Başkan Büyükgöz güne esnaf ziyaretiyle başlıyor. Gebze çarşı ve cumhuriyet meydanında bulunan dükkanları tek tek ziyaret eden Başkan Büyükgöz, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, talepleri ve önerileri dinledi. Esnaflarla belediye hizmetleri ve çalışmalarına ilişkin istişarede bulunan Başkan Büyükgöz ardından, Gebze Darıca metro çalışmalarının devam ettiği şantiye alanında incelemelerde bulundu.

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