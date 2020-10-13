Kent konut A.Ş Genel Müdürü Erhan Coşan oldu

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Büyükşehir Belediyesi Kent Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Erhan Coşan getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Yalçın Özön’un emekliye ayrılmasından sonra Erhan Çoşan getirildi. Yeni Kent Konut Genel Müdürü Coşan, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetiminden yüksek lisans mezunu. Coşan son olarak Kent Konut’ta şantiyeler müdürü olarak görev yapıyordu.

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