İzmit'te halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT'te, kavşakta hafif ticari araç ile çarpışan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak trafik lambasına çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Orduevi mevkiinde meydana geldi. Duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam eden Ergün Efe idaresindeki 41 J 0160 plakalı özel halk otobüsü, kavşaktan çıkan Zülfü Laçin idaresindeki 41 AZ 659 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel halk otobüsü refüj üzerindeki trafik lambası direğine çarparak devrilirken, hafif ticari araç da kaldırım üzerine savruldu.

HAFİF YARALILARA OLAY YERİNDE TEDAVİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi geldi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hafif yaralananlar ise olay yerinde tedavi edildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2020-10-13 13:43:15



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