Sporun kalbi Başiskele’de atıyor

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’nin güzide yerlerinden doğa ile iç içe olan Diriliş Kampı’nda kampa giren sporcular ile bir araya geldi.

Kocaeli’de ilk kez bir ilçe belediyesi olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kurarak gençlere ve spora ne kadar büyük önem verdiğini gösteren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sporsever olarak Kocaeli’de ve Başiskele’de amatör ve profesyonel sporculara destek vermeye devam ediyor. Başiskele’nin güzide mekanlarından biri olan Diriliş Kampı’nda müsabakalara hazırlanan Kağıtspor Judo Milli Takımı sporcuları ve teknik heyetini ziyaret eden Başkan Özlü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Judo Fedarasyonu Başkanı Sezer Uysuz ile birlikte sporculara moral ve motivasyon verdi. Sporcuların antrenmanlarını izleyen heyet, daha sonra gençlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çekildi.

Başiskele Belediyesi olarak amatör ve profesyonel sporcuları her alanda desteklediklerini vurgulayan Başkan Özlü, “Daha önceki dönemlerde Kağıtspor’da yöneticilik yapmış biri olarak ve bir sporsever olarak ilimizde ve ilçemizde alt yapıya ve bu kentin gençlerine büyük önem veriyoruz. Diriliş Kampı’mız sporcularımız için gerçekten çok nezih bir mekan. Oksijenin bol olduğu bir ortamda yeni sezona hazırlanan sporcularımızdan ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar bekliyoruz” dedi.

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