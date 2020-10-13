İzmit'te halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı (2)

KAZA ANI ARACIN KAMERASINA YANSIDI
İzmit´te, halk otobüsünün kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaşanan kaza, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, halk otobüsü ilerlerken, hızla yola giren hafif ticari araçla çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcuların koltuklarından koridora fırladığı, yolcuların acı içerisinde kıvrandıkları ve birbirlerine yardımcı oldukları anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-10-13 15:43:46
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