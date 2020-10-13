Kocaeli´de terör operasyonu: 4 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 4 şüpheli, terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK´ya üye oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN
2020-10-13 15:50:08
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