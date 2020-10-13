Kuyumculardan 100 bin lira değerinde bileklik çalan 2 şüpheli yakalandı

Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ ve İstanbul'da kuyumculardan yaklaşık 100 bin lira değerinde bileklik çalan 1'i kadın 2 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.
İzmit ve Gebze'deki 4 kuyumcunun, aynı gün içerisinde bileklik çalındığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kuyumculardaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu A.Y. ve H.İ.´yi İzmit´te Yürüyüş Yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında kuyumculardan çaldıkları bilekliklerin bazıları ele geçirilirken, İzmit ve Gebze'de bulunan 4 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları belirlendi. Aynı kişilerin İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde de benzer yöntemlerle 2 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y.'nin hırsızlık ve benzer suçlardan 25, H.İ.'nin ise 6 sabıka kaydı olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-10-13 16:43:42
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