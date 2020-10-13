kocaeli'de şiddetli rüzgarda 3 katlı binanın çatısı uçtu



Cihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Dilovası Orhangazi Mahallesi 207'nci Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatısı öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı, yan taraftaki binanın çatısının üzerine devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlikeli bir durum yaşanmaması için çatıda önlem aldı. Çatı uçmasından dolayı kimseye zarar gelmediğini söyleyen bina sakinlerinden Hüseyin Sağlam, "Aşırı lodos yüzünden çatımızın yarısı uçtu. Yan komşularımızda herhangi bir zarar yok. Herhangi bir can kaybımız yok. Buna da şükürler olsun" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER

2020-10-13 18:35:39



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