Kocaeli'de 7 kaçak göçmen yakalandı

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, TEM yolu üzerinde yapılan uygulamada bir otobüste Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi kapsamında, TEM yolunda uygulama yaptı. Bu kapsamda durdurulan bir otobüste Afganistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı. Sahte belgelerle seyahat ettikleri belirlenen kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenleri taşıdığı belirlenen T.A. ve İ.İ. hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2020-10-14 00:45:54



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