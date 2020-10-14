Kocaeli´de, 4 PKK'lı terörist yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) -KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin kentinde PKK saflarında yer alan 4 terör örgütü üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Körfez ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 yıl önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye´nin Afrin bölgesinde PKK saflarında yer alan, 4 terör örgütü üyesi yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2020-10-14 11:04:11
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