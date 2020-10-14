Bahçede beyin kanaması geçiren şahıs kurtarılamadı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bahçede çalışırken yere düşüp başını çarparak yaralanan şahıs, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede şahsın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Olay 10 gün önce Kartepe Serinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 63 yaşındaki Bekir Kolaylı, Serinlik Mahallesinde bulunan bahçesinde çalıştığı sırada yere düşerek başını çarptı. Kolaylı'nın yerde yaralı halde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kolaylı, ambulansla Başiskele'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve 10 gündür tedavi altında olan Kolaylı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emekli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kolaylı’nın cenazesi, Kartepe Serinlik Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

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