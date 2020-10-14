Büyükşehir'in Covid-19 eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid19 salgınına karşı mücadele kapsamında Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okuluna Covid19 eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid19 salgınına karşı mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi çerçevesinde Özel Mürüvvet Evyap Eğitim Okulu’na Covid19 eğitimi verildi. Sağlık Eğitim Birimi tarafından verilen eğitimde, Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde enfeksiyon riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine çalışan, öğrenci ve ailelerin dikkat etmesi gerektiği belirtti. Ayrıca salgına karşı sosyal mesafe, maske kullanımı ve el yıkama konusuna dikkat çekildi.

İştahsızlık, kilo kaybı, ishal, halsizlik ve durgunluk, eklem ve baş ağrısı, karın bölgesinin şişmesi, görme sorunları, gözün sulanması, solunum sorunları ve nezle, denge sorunlarının Covid19 belirtisi olduğu söylenen eğitimde salgının bulaşma yolunun damlacık ve temas yoluyla olduğu belirtildi. Ayrıca mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla salgının insanlar arasında yayılım gösterebildiğinin unutulmaması gerektiği ifade edildi. Salgından korunmak için maske kullanılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, buruna, ağıza ve gözlere temas ettirilmemesi gerektiği açıklandı.

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