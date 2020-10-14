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Başına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi öldü

DHA

Başına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi öldü


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, altyapı çalışması sırasında başına iş makinesinin kepçesi çarpan İsmail Ayık (48), yaşamını yitirdi.
Olay sabah saatlerinde, İzmit Bulduk Çakırcalı mevkisinde meydana geldi. Altyapı çalışmalarında görevli İsmail Ayık, iş makinesinin kazıcı bölümünü değiştirmek istedi. Değişim sırasında iş makinesinin kepçesi İsmail Ayık´ın başına çarptı. Ağır yaralanan İsmail Ayık, mesai arkadaşları tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. İsmail Ayık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2020-10-14 15:35:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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